Beşiktaş için Galatasaray maçı kaostan çıkış yolu olabilir

Burak Yılmaz için çok iyi bir başlagıç yapma fırsatıKadro için son karar bu akşam verilecekSakatlarda 2 fire varDeplasman yasağı kalktı, 2400 Beşiktaşlı Seyrantepe'deAli DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın konuğu olacak.

Burak Yılmaz için çok iyi bir başlagıç yapma fırsatı

Kadro için son karar bu akşam verilecek

Sakatlarda 2 fire var

Deplasman yasağı kalktı, 2400 Beşiktaşlı Seyrantepe'de

Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın konuğu olacak. Yarın akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak olan mücadele, saat 19: 00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı sahasında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından kaos ortamına giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim de olağanüstü kongre kararı almıştı. Ancak siyah-beyazlı yönetim, 6 Ekim'deki ilk açıklamasında "Kongre tarihi önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" demesine rağmen sessizliğe büründü ve 14 gündür yeni bir tarih açıklamadı. Beşiktaş yönetiminin bu sessizliği 'Başkan Ahmet Nur Çebi Galatasaray maçını bekliyor, kararını bu maçın skoruna göre açıklayacak" şeklinde yorumlar yapılmasına sebebiyet verdi. Mevcut durumdaki tabloda Beşiktaş için Galatasaray maçı, bir derbinin ötesinde camianın kaderini belirleyecek bir maça dönüşmüş gibi durumda.

BURAK YILMAZ İÇİN ÇOK İYİ BİR BAŞLAGIÇ YAPMA FIRSATI

Futbol hayatını geçen sezon sonunda noktalayarak teknik direktörlüğe geçiş yapan Burak Yılmaz, bu yolda ilerlemek için sezon başında Şenol Güneş'in ekibine birinci yardımcı antrenör olarak katılmıştı. İlk amacı kendini geliştirmek olan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in daha 7'nci haftada istifa edip ayrılmasıyla bir anda teknik sorumlu sınıfına yükseldi.

Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçında başarılı bir kenar yönetimi gösteren Yılmaz, İstanbulspor'a karşı 2-0'lık galibiyet aldı. Beşiktaş yönetimi galibiyetin ardından seçim süreci sonlanana kadar takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağını ilan ederek, Yılmaz'ın eline teknik direktörlüğünün daha ikinci maçında Galatasaray'ı yenme şansı vermiş oldu. Şüphesiz ki yarın çıkartacağı ilk 11 ve 90 dakika boyunca kenardan yapacağı hamleler, ilerde iyi bir teknik direktör olmak isteyen Yılmaz için önemli bir referans ve alınacak galibiyet takıma da çok büyük bir moral olacak.

KADRO İÇİN SON KARAR BU AKŞAM VERİLECEK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçına çıkartacağı 11'de 2-3 mevkide değişikliğe gitme ihtimali bulunduğu için, son kararını bu akşam yaptıracağı antrenmanda verecek. Özellikle orta sahada Amir ve Gedson'un yanında hücumcu orta saha mı yoksa defansif orta saha mı oynatacağına henüz karar vermeyen Burak Yılmaz'ın, Galatasaray'ın dinamik ve çok pres yapan orta sahasına karşılık Necip veya Bakhtiyor'a şans vermesi yüksek ihtimal. Orta alandaki hücumcu tercihte yazılacak futbolcu ise Chamberlain olacak. Ancak Chamberlain'in onbire yazılması, 3 Türk kuralından dolayı defanstan Rosier'in kesilip Onur'un, ya da Amartey'in kesilip Necip'in stopere yazılması anlamını taşıyor.

Yılmaz'ın son kararını bu akşam vereceği diğer iki mevki, Aboubakar'ın sağında ve solunda kimlerin oynayacağı. Formunu giderek yükselten Ghezzal sağ taraf için ilk aday olsa da, Galatasaray'ı çok iyi tanıyan ve eski takımına karşı çok daha yüksek bir motivasyonla oynayacağı düşünülen Rashica, 11'e kuvvetli şekilde yazılacak gibi duruyor. Aboubakar'ın solunda oynayacak futbolcu ise yüzde 90 Cenk Tosun olacak. Burak Yılmaz'ın defans hattında Rosier'in yerine Onur'u yazması da ihtimaller dahilinde. Defanstaki diğer 3 oyuncu Amartey, Colley ve Masuaku olacak. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

"Mert, Rosier (Onur), Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Necip (Chamberlain), Gedson, Rashica (Ghezzal), Cenk, Aboubakar."

SAKATLARDA 2 FİRE VAR

Derbiye hazırlanan Beşiktaş bir yandan da sakatlıklarla boğuşuyor. Siyah-beyazlı ekipte haftaya başlarken 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyordu. Geçen sezondan sakatlığı süren ve koşu çalışmalarına başlayan Tayyip Talha ile bu sezon başı sakatlanan Emrecan daha uzun bir süre tahtaya yazılmayacak. Bunlara ek olarak 4 maçtır oynamayan Gedson, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mert Günok ve İstanbulspor maçında sakatlanan Salih ve Bailly'in durumu fazlasıyla merak ediliyordu. Bu 4 futbolcudan Mert Günok ve Gedson hazır hale geldi ve idmanlara çıktı. Diğer 2 isimden Bailly kesin olarak yok, iki gün önce koşulara başlayan Salih'in oynama ihtimali ise bir hayli düşük. Bu arada dün sakatlanan Umut Meraş da kadroda olmayacak.

DEPLASMAN YASAĞI KALKTI, 2400 BEŞİKTAŞLI SEYRANTEPE'DE OLACAK

Beşiktaş taraftarı uzun bir aradan sonra deplasmandaki bir derbi maçta takımını destekleyecek. İl Güvenlik Kurulu'nun hafta içinde aldığı karar uyarınca, 3 büyük kulübün aralarında uyguladığı deplasman yasağı bu sezon için kaldırıldı. Bu kararın ardından Beşiktaş kulübü dün itibariyle 2400 bileti satışa sundu ve biletler kısa sürede tükendi. Siyah-beyazlı taraftarlar yarın Beşiktaş Stadyumu'nda toplanacak ve polis kontrolünde toplu olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne götürülecek