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Beşiktaş Hentbol Şube Sorumlusu Mesut Çebi, THF Başkanlığına Aday Oldu

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Beşiktaş'ta hentbol şube sorumlusu olarak görev yapan Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı. Çebi, Türk hentbolunu zirveye taşımak ve genç yetenekleri keşfetmek için projeler yürüteceğini belirtti.

Son olarak Beşiktaş'ta hentbol şube sorumlusu olarak görev yapan Mesut Çebi, 27 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Hentbolda uzun süre forma giydikten sonra aynı branşta yöneticilik görevi yürüten Mesut Çebi, 27 Eylül'de yapılacak Türkiye Hentbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Çebi şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Türk hentbolunun parlak geleceğine olan sarsılmaz inancımla, Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına adaylığımı büyük bir gurur ve heyecanla duyuruyorum. Sporcu ve yönetici olarak geçirdiğim yıllar boyunca edindiğim deneyimler, kurduğum derin dostluklar ve kazandığım tecrübelerle Türk hentbolunu hak ettiği zirveye taşımayı amaçlıyor ve bu büyük camiaya değer katmayı hedefliyorum. Hentbolun geniş kitlelere yayılması, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve uluslararası sahnede dikkat çekmemiz için yürüttüğüm 'hentbola fayda' anlayışlı projeler, beni bu önemli adımı atmaya yönlendirdi. Şimdi, hentbolun gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için yeni bir adım atma zamanı geldiğine inanıyorum. Birlikte başlatacağımız hareketle ivme kazanacak Türk hentbolunu, daha geniş bir perspektifle ve Avrupa ölçeğinde bir vizyonla geleceğe taşımak ilk önceliğimdir. Türk hentbolunun umut vaat eden geleceği büyük bir potansiyel barındırıyor ancak bu potansiyeli gerçekleştirmek için atılacak daha çok adım var." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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