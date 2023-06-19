Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına vardı! Transferin önünde tek bir engel var

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle de görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimi, transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek isterken, Brentford ise mukavelesi gelecek yıl sona erecek Halil'den gelir elde etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.Siyah-beyazlıların hedefinde Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu var.

HEDEF BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEMEK

Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef ise bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek. Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor. Bu bağlamda Kartal'ın temasta olduğu oyunculardan biri de Halil Dervişoğlu.

HALİL İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

2021-2022 sezonunda Galatasaray'da top koşturan milli futbolcuyla ilk görüşmelerini gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı. Ancak Halil'in kulübü Brentford'la 1 yıl daha sözleşmesi var.

BRENTFORD BEDELSİZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

İngiliz temsilcisiyle de iletişime geçen Beşiktaş, transferi bonservis ödemek istemiyor. Fakat Brentford gelecek sene sona erecek mukaveleyi göz önünde bulundurarak oyuncunun bedelsiz gitmesine sıcak bakmıyor. İki takım arasında görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlılar bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak.