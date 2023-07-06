Beşiktaş Genç Futbolcuları Kampı Değerlendirdi

Beşiktaş'ın genç futbolcuları Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy, antrenman öncesinde yapılan basın toplantısında yeni sezon hazırlıklarını ve hedeflerini değerlendirdi. Tıknaz, Avrupa'ya transfer hayalinin olduğunu belirtirken, Kılıçsoy ise Beşiktaş'ta başarı ve kupalar kazanmanın hayalini kurduğunu ifade etti.