Beşiktaş Genç Futbolcuları Kampı Değerlendirdi
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Beşiktaş'ın genç futbolcuları Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy, antrenman öncesinde yapılan basın toplantısında yeni sezon hazırlıklarını ve hedeflerini değerlendirdi. Tıknaz, Avrupa'ya transfer hayalinin olduğunu belirtirken, Kılıçsoy ise Beşiktaş'ta başarı ve kupalar kazanmanın hayalini kurduğunu ifade etti.
Beşiktaş'ın genç futbolcuları Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demir Ege Tıknaz" Yeni sezon hazırlıkları çok iyi geçiyor. Çok iyi çalışıyoruz" dedi. Semih Kılıçsoy ise, "İyi başladık, iyi çalışıyoruz. Tempolu devam ediyoruz. İyi bir hava var İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.
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