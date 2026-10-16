Haberler

Beşiktaş, fizyoterapisti Serdar Korkmaz'ın hayati tehlikesi olmadığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, fizyoterapisti Serdar Korkmaz'ın hayati tehlikesi olmadığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Hoffenheim ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayetiyle rahatsızlanan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın ileri tetkik için hastanede gözlem altına alındığını açıkladı. Kulüp, Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, Hoffenheim ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı sırasında rahatsızlanan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna dair açıklama yayınladı. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabaka sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti olan Fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz, ileri tetkik için hastanede gözlem altına alınmıştır. Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetişti

Herkes kaçarken o görür görmez sel sularının ortasına daldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti

Kahin misin be adam! Ne söylediyse gerçekleşti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev
Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Ortalık karıştı! Vlahovic'e ülkesi Sırbistan'dan sert tepki

Ortalık karıştı! Vlahovic'e ülkesi Sırbistan'dan sert tepki
Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti

Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti
Öğretmen gibi öğretmen! Selde mahsur kalan öğrencileri sırtında taşıdı

Hakkı ödenmez! Öğretmen gibi öğretmen

Yıllar sonra ortaya çıktı! Batshuayi polis arabasının camını kırmış

Bir şut çekti, olanlar oldu!