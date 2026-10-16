Beşiktaş, fizyoterapisti Serdar Korkmaz'ın hayati tehlikesi olmadığını açıkladı

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İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, Hoffenheim ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı sırasında rahatsızlanan fizyoterapist Serdar Korkmaz'ın sağlık durumuna dair açıklama yayınladı. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabaka sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti olan Fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz, ileri tetkik için hastanede gözlem altına alınmıştır. Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı