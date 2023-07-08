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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri için imza töreni düzenlendi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri için imza töreni düzenlendi

Spor Haberleri

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri için imza töreni yapıldı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri için imza töreni yapıldı.< Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine; Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ve Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Erkek Basketbol Takımının yeni transferlerinden Egehan Arna, Yiğit Aslan ve Berkan Durmaz katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

İbrahim Kemal Nedim Yücel basketbol Beşiktaş Spor Haberler

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