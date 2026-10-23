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Beşiktaş, Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı; Italiano namağlup olduklarını söyledi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, dinamik ve iyi bir takıma karşı önemli bir puan aldıklarını belirterek Avrupa'da namağlup olduklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçı ardından yaptığı açıklamada, dinamik, iyi bir takıma karşı lig aşamasında önemli bir puan aldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi galip de bitirebileceklerini söyleyen Italiano, "Gerçekten üzgünüz. İlk yarıyı iyi bitirmiştik. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Hatta Ümit atılmasaydı kazanabilirdik. Sonrasında planımız 70'ten sonra Vlahovic, Cerny, Olaitan, Murillo gibi oyuncuları oyuna alarak mücadelenin seyrini değiştirmekti. Bazı konsantrasyon eksikliği var ama önemli bir puan aldık. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Hala Avrupa'da namağlubuz. Hem de böyle bir grupta namağlubuz" diye konuştu.

"Miretti, 1-2 hafta oynayamayacak gibi görünüyor"

Karşılaşmanın 39. dakikasında Miretti'nin sakatlanarak yerini Salih Özcan'a bırakması hakkında Vincenzo Italiano, "Takvim olarak çok fazla yakın maçlar var. Bu durumda sakatlık tehlikesi olabiliyor. Geçen hafta Hoffenheim da Orkun'u kaybettik. Bu maçta da Miretti sakatlandı. 1 veya 2 hafta oynayamayacak gibi görünüyor. Rotasyon yapmak gerekebiliyor. Her oyuncuyu da oyunun içine almak gerekiyor. Taraftarlarımız da en iyi performansı izlemek için geliyor. Bizler de onları gururlandırmak için baskın olmak için çaba gösteriyoruz. Şu anda gruptan çıkabilecek potansiyeldeyiz. Önümüzde ligde de zorlu bir maç oynayacağız. Kazanarak en şekilde işimizi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 gün ara yeterli olmuyor"

Lig ve Avrupa'da peş peşe 3 günde bir maça çıkmanın oldukça yıpratıcı olduğunu dile getiren Italiano, "Pazartesi - perşembe oynamak zor. Bunu yönetmek de zor. 3 gün ara yeterli olmuyor. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerekiyor. Bugün gördüğümüz gibi farklı isimlerle oynadık. Onları da oyunumuz içine sokmamız gerekiyor, faydalanmamız gerekiyor. 15-16 puandan fazla puan almak gerekiyor. Biz ilk 8'de veya 24'te olsun gruptan çıkmak. Herkes görüyor ki çok zorlu bir grupta mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Görevim oyuncularımı uyararak yardım etmek"

Saha kenarında hareketli olmasının sebebini açıklayan 48 yaşındaki teknik adam, "Maça bir plan yaparak hazırlanıyorsunuz. Fakat maç başladıktan sonra sahada hazırlanmadığınız şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Burada görevim oyuncularımı uyararak yardım etmek. Rakip bazen sizin denemediğiniz şeylerle sahada karşınıza çıktığında bu gerekiyor. Sağlığım el verdikçe uyarılarıma devam edeceğim. Bu durumun oyuncularıma olumlu işlediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların son maçlarda yediği basit gollerin farkında olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, "Çözmemiz gereken bir durum da yediğimiz basit goller. İlk başlarda böyle değildi. Oyuncularım oldukça az pozisyon veriyordu. Fakat son maçlarda bu şekilde olmuyor, farkındayım. Bu durumu çözmemiz gerektiğini biliyorum. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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