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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta finalde

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Kadınlar EuroCup yarı finalinde ülkemizi temsil eden Beşiktaş BOA, 81-60 kazandığı maçın rövanşında Spar Girona'yı 68-66 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş BOA, yarı finalde SPAR Girona'yı 68-66 yenerek adını finale yazdırdı.

FİNALE ÇIKTIK

İspanya'nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 21-13 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına ise 38-23 üstün girdi. Beşiktaş, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korurken üçüncü çeyreği 50-45, maçı da 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı. İlk maçta İstanbul'da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, rövanş maçında 68-66 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.

RAKİP LONDON LİONS

Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Ivor Matejek (Çekya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Spar Girona: Tolo 7, Canella 13, Magarity 12, Mendy 9, Ygueravide 7, Bertsch 5, Etxarri 2, Lopez 8, Pena 3, Parra
Beşiktaş: Evans 14, Lazic 12, Li 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Topuzovic
1. Periyot: 13-21
Devre: 23-38
3. Periyot: 42-50
5 Faulle çıkan: 34.35 Canella (Spar Girona)
Kaynak: AA / Spor

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