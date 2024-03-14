Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta finalde

Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş BOA, yarı finalde SPAR Girona'yı 68-66 yenerek adını finale yazdırdı.

FİNALE ÇIKTIK

İspanya'nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 21-13 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına ise 38-23 üstün girdi. Beşiktaş, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korurken üçüncü çeyreği 50-45, maçı da 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı. İlk maçta İstanbul'da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, rövanş maçında 68-66 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.

RAKİP LONDON LİONS

Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.

Salon: Pavello Fontajau