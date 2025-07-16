Beşiktaş, Avusturya Kampında Wolfsberger AC'ye Mağlup Oldu

Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Wolfsberger AC'ye 3-2 mağlup oldu.

Alpenstadion Kapfenberg'de oynanan maça siyah-beyazlılar; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Joao Mario, Ege Tıknaz, Rafa Silva, David Jurasek ve Tammy Abraham 11'i ile başladı. Müsabakanın ilk yarısını 2-2 berabere geçen siyah-beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Demir Ege Tıknaz ile Kartal Yılmaz atarken, rakibin sayılarını ise Dejan Zukic, Marco Sulzner ve Erik Kojzek kaydetti. - İSTANBUL