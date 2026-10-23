Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta 7 puanla 2017-2018'den beri en yükseğe ulaştı

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 7 puan toplayarak son 9 sezondaki en iyi Avrupa başlangıcını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Avrupa Ligi'ne başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk maçında sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Almanya'da Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılar, üçüncü maçında ise sahasında İngiltere Premier League ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Beşiktaş, ilk 3 maç sonunda 7 puana ulaşırken rakip filelere 9 gol gönderdi, kalesinde 5 gol gördü.

2017-2018 SEZONUNDAN BU YANA EN YÜKSEK PUAN

Beşiktaş'ın bu sezon elde ettiği 7 puan, 2017-2018 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında ilk 3 maçlar itibarıyla ulaştığı en yüksek puan oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Leipzig ve Monaco ile karşılaşmış ve bu 3 maçın tamamını kazanarak 9 puan toplamıştı. Porto'yu deplasmanda 3-1, Leipzig'i sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Monaco'yu da Fransa'da 2-1 yenmişti. Bu başlangıcın ardından geçen dönemde siyah-beyazlılar ilk 3 maçlar bazında aynı seviyeye ulaşamadı.

SONRAKİ SEZONLARDA PUAN KAYIPLARI YAŞANDI

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'daki ilk 3 maçında 3 puan topladı. Sarpsborg 08'i 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Malmö'ye 2-0, Genk'e ise 4-2 yenildi. 2019-2020 sezonunda Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2, Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup olarak ilk 3 karşılaşmadan puan çıkaramadı. 2021-2022 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting'e 4-1 yenilerek yine ilk 3 maç sonunda puansız kaldı. 2023-2024 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde başladığı Avrupa serüveninde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Lugano'ya 3-2 ve Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Böylece ilk 3 maç sonunda 1 puanda kaldı.

2024-2025 SEZONUNDA 3 PUANDA KALMIŞTI

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçında 3 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Ajax'a 4-0 ve Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olurken, Olympique Lyon'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş, bu sezon ise ilk 3 maçta 7 puan toplayarak önceki sezonların tamamının üzerinde bir performans sergiledi.

ÜÇ FARKLI ÜLKENİN TEMSİLCİLERİNE 9 GOL

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın bu sezonki başlangıcı, gol üretkenliği açısından da öne çıktı. Marsilya karşısında 4, Hoffenheim karşısında 3 ve Crystal Palace karşısında 2 gol bulan siyah-beyazlı ekip, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig temsilcilerine karşı toplam 9 gol kaydetti. Beşiktaş, söz konusu 3 karşılaşmada kalesinde 5 gol görürken, +4 averaj elde etti. İlk 3 maç sonunda 7 puana ulaşan Beşiktaş, 2017-2018 sezonundaki 9 puanlık başlangıcın ardından Avrupa kupalarında son yılların en yüksek puanına ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Marsilya ve Hoffenheim galibiyetlerinin ardından Crystal Palace beraberliğiyle Avrupa Ligi'nde yenilgisiz yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı