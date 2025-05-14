Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, top kapma ve pas çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, top kapma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Minyatür kale müsabakalarla devam eden idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı ifade edildi.
Beşiktaş, Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor