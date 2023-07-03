Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını çift idmanlarla sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden ve milli takım izininde olan bazı oyuncular antrenmana katılmadı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği akşam idmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma ve streching hareketleriyle başlayan antrenman, 3 gruplu minyatür kale maç ile devam etti. İkinci bölümde pas istasyonu ve top kapmanın ardından dar sahada çift kale maçlar yapıldı. Akşam idmanı şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş yarın çift idman ile hazırlıklarına devam edecek.