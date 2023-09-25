Bayındır Belediyesi 5. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi
Bayındır Belediyesi, Bayındır Ziraatçılar Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlediği 5. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Turan Mahallesi'ndeki alanda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Uğur Demirezen, etkinlikte yaptığı konuşmada rahvan atçılığının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Yarışları Kaymakam Emin Kaymak da izledi ve yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Bayındır Belediyesinin, Bayındır Ziraatçılar Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlediği "5. Geleneksel Rahvan At Yarışları" yapıldı.
Turan Mahallesi'ndeki alanda yapılan etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Uğur Demirezen, rahvan atçılığı yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti.
Yarışları Kaymakam Emin Kaymak da izledi.
Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.