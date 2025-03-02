Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta M.Paixao penaltıdan ve Paulinho ile goller atarak takımına 3 puanı kazandırdı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
45. dakikada Ümraniyespor'un savunma yaptığı hatada araya giren Messaoudi, Cavare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paixao, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-0
68.dakikada Kerim Avcı'nın pasında topla buluşan Poalinho kale önünde sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Uğur Sarı, Furkan Ulu
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Hakan Bilgiç dk. 87), Mexer, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mulumba, Hikmet Çiftçi, N'Dongala (Kerim Avcı dk. 66), Paixao (Diony dk. 66), Messaoudi (İbrahim Kaya dk. 58), Paulinho (Louzif dk. 86)
Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Emirhan Ayhan, Sergen Piçinçiol
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 72), Cavare, Glumac, Burak Öksüz (Hoti dk. 73), Emre Kaplan, Serkan Göksu, Yusuf Sertkaya (Lucas Joao dk. 61), Benny, Jurgen Bardhi (Barış Ekincier dk. 72), Poyraz Efe Yıldırım
Yedekler: Onur Yıldırım, Mustafa Eser, Mehmet Güneş, Batuhan Çelik, Atalay Babacan, Yusuf Deniz Şaş
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Goller: M.Paixao (dk. 45+1 pen.), Paulinho (dk. 68) (Bandırmaspor)
Sarı Kart: Messaoudi, Remi Mulumba (Bandırmaspor), Burak Öksüz, Glumac (Ümraniyespor) - BALIKESİR