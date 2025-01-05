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Bandırmaspor, Manisa FK'ya 3-2 Mağlup Oldu

Bandırmaspor, Manisa FK'ya 3-2 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında Manisa FK'ya 3-2'lik sonuçla yenildi. Maçta Manisa'nın gollerini Oğuz Gürbulak, Demba Diallo ve Muhammed Enes Kiprit atarken, Bandırmaspor'un golleri Paulinho ve Marco Paixao'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'de. 18. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emir Eray Eyisoy, Kadir Beyaz

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Hikmet Çiftçi, Mehmet Özcan (Edson Mexer dk. 62), Şahin Oğlu Diniyev, İbrahim Kaya, Nomel ( Paulinho dk. 46), Marco Paixao

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Emirhan Ayhan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Manisa Futbol Kulübü: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Armin Hodzic, Kaan Kanak, Mamadou Cissokho, Oğuz Gürbulak (Umut Erdem dk. 90+3), Dani Ramirez (Birkan Yılmaz dk. 70), Demba Diallo (Kadir Kaan Yurdakul dk. 70), Muhammed Enes Kiprit (Kwasi Okyere dk. 75), Osuji (Mustafa İnan dk. 90+3)

Yedekler: Eren Karataş, Kerem Arık, Oktay Gürdal, Muhammet Ensar Akgün, Bulut Uysal

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Goller: Oğuz Gürbulak (dk. 15), Diallo (dk. 28), Muhammed Kiprit (dk. 37) (Manisa FK) Paulinho (dk. 67), Marco Paixao (dk. 70) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Nomel, Hikmet Çiftçi, Marco Paixao (Bandırmaspor) Muhammed Kiprit, Diallo, Yusuf Talum (Manisa FK) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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