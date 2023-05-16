Bandırmaspor: 2-1
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STAT: PendikHAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Önel, Haydar AvcıPENDİKSPOR: Burak- Erhan (Dk. 46 Ferhat), Tarık (Dk. 81 Hasan Hatipoğlu), Murat, Gökcan, Hasan Kılıç, Mesut (Dk. 46 Aosman), Ahmed Ildız (Dk. 89 Ali Han), Regattin, Görkem (Dk.
STAT: PendikHAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Önel, Haydar AvcıPENDİKSPOR: Burak- Erhan (Dk. 46 Ferhat), Tarık (Dk. 81 Hasan Hatipoğlu), Murat, Gökcan, Hasan Kılıç, Mesut (Dk. 46 Aosman), Ahmed Ildız (Dk. 89 Ali Han), Regattin, Görkem (Dk. 66 Kappel), ThuramBANDIRMASPOR: Gelios- Berkan, Alpay, Koutroubis (Dk. 90+1 Engincan), Arda (Dk. 76 Emre), Mulumba, Levent, Mehmet Özcan (Dk. 90+1 Aksel), Tetteh, Soukou, Saponjic (Dk. 68 Terzic)GOLLER: Dk. 48 Aosman, Dk. 51 Thuram ( Pendikspor ), Dk. 28 Saponjic (Bandırmaspor)SARI KARTLAR: Murat, Erhan, Tarık ( Pendikspor ), Berkan, Saponjic (Bandırmaspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.28'inci dakikada Levent'in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Saponjic kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Burak'tan dönen topu iyi takip eden Saponjic bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-148'inci dakikada Aosman'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt olarak kaleye giden top Gelios'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-151'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Regattin'in sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Rogerio, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1Mücadele Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Spor