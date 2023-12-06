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Bahçeşehir Koleji, Legia Varşova'yı mağlup etti

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Bahçeşehir Koleji, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci turunda L Grubu'nun ilk haftasında Legia Varşova'yı 100-90 mağlup etti.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Radomir Vojinovic, Javier Torres Sanchez, Zoran Mitrovski

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül 11, Taylor 19, Bouteille 5, Cavanaugh 11, Boutsiele 9, Berkay Candan 5, Egemen Güven 5, Can Maxim Mutaf 12, Hadi Özdemir, Scrubb 19, Arca Tülüoğlu 4

LEGIA WARSZAWA: Pipes 20, Kolenda 16, Sobin 2, Holman 10, Vital 11, Wyka 7, Cowels 11, Kulka 5, Ponitka 8

1'İNCİ PERİYOT: 25-26

İLK YARI: 59-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-68

5 FAUL: 39.10 Vital (Legia Varşova)

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nun ilk haftasında ağırladığı Polonya temsilcisi Legia Warszawa'yı 100-90 yendi. Ev sahibi ekipte Tony Taylor 19 ve Phil Scrubb 19 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde P.J. Pipes 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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