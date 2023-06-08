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Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarına veda etti: Bir gün yine buluşacağız

Spor Haberleri

Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarına veda etti. Deneyimli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da ilk ayrılan isim Bafetimbi Gomis oldu. Fransız yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara veda etti.

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ"

Bafetimbi Gomis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarına veda etti: Bir gün yine buluşacağız

10 GOL ATTI

Gomis Galatasaray'daki 2. döneminde 28 maçta forma şansı buldu. Fransız yıldız, 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com - Spor

Bafetimbi Gomis Galatasaray Spor Haberler

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