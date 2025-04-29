Aziz Yıldırım'dan yeni stadyum projesi hakkında açıklama

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yönetimin açıkladığı yeni stadyum projesiyle ilgili Ersin Düzen'e açıklamalarda bulundu.

"AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Aziz Yıldırım, " Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır. Benim bir alınganlığım yok. Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum. Keşke hemen başlasalar. Ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır. Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım." dedi.

"STAT PROJESİ BİZİM PROJEMİZDİ"

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı, "Stat projesi bizim projemizdi. Projeyi, Aziz Yıldırım'dan istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık, bu stadı kendi cebimizden yapacaktık. Stadı kendileri yapmış gibi tanıttılar, proje Aziz Yıldırım'ındır. Aziz Yıldırım projeyi emanet etti. Aziz Başkan çok üzüldü." demişti.

HAMDİ AKIN'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ise, stadyum projesiyle ilgili, "Stadın projesi Adnan Aksu isimli mimarın projesidir, benim çizdiğim bir proje değil. Eğer onlar aynı proje olduğunu iddia ediyorlarsa Adnan Aksu ile konuşmaları gerekir ama ilgisi yok. Adnan Aksu bizim stadımızın müellifidir onun haberi ve isteği olmadan buraya herhangi bir proje yapılamaz." dedi.

"2026 NİSAN'DA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Fenerbahçe, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ülker Stadyumu'nun yenileme projesini duyurdu ve yeni halini gösterdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Yüksek Divan Kurulu toplantısında, "2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Karayolları'ndan, İBB'den, Çevre Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." demişti. Fenerbahçe'nin yenileme projesi sonrası Ülker Stadyumu'nun kapasitesi 64.160 olacak.