Karşıyaka evinde 2-0 yenilip elendi, Ayvalıkgücü tur atladı
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Kemal Mavi, İbrahim Ethem Potuk
KARŞIYAKA: Tunay – Harun, Hıdır, Ensar, Selim, Murat (Dk. 66 Adem), Mücahit, Alpay, Erhan, Berat (Dk. 72 Yasin), Ömer Faruk (Dk. 80 Onur)
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Bartu – Batuhan, Adnan, Erdinç, Emirhan Boz, Tugay, Hüseyin (Dk. 46 Murat), Hamit (Dk. 90 Mustafa), Yavuz Selim (Dk. 90 Emirhan Ayhan), Ufuk (Dk. 80 Furkan), Baha (Dk. 72 Ata)
GOLLER: Dk. 52 Batuhan, Dk. 70 Yavuz Selim (Ayvalıkgücü)
SARI KARTLAR: Murat, Berat, Mücahit, Onur, Harun, Alpay, Hıdır (Karşıyaka), Hüseyin, Bartu, Murat (Ayvalıkgücü)
3'üncü Lig 4'üncü Grup Play-Off 1'inci Tur ikinci maçında Karşıyaka evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilerek elendi. Ayvalık'ta 0-0 biten maçın rövanşını 2-0 kazanan konuk ekip 2'nci Tur'da Eskişehirspor'la eşleşti.
12'nci dakikada sağdan Karşıyakalı Harun'un ortasında arka direkte Ömer Faruk kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.
19'uncu dakikada Karşıyaka'nın sağdan kazandığı kornerde Erhan ceza sahasına ortaladı, Ömer Faruk'un kafa vuruşunda yerden seken top yan direkten döndü.
29'uncu dakikada Ayvalıkgücü atağında ceza yayı üzerinden Hüseyin'in şutunda kaleci Tunay uzanarak golü önledi.
36'ncı dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta Erhan ceza sahasına ortaladı, Alpay'ın kafa şutunda top üst direkten döndü.
52'nci dakikada konuk ekip golü buldu. Sağdan Ufuk'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Tunay'ın çıkardığı topu Batuhan tamamladı: 0-1.
70'inci dakikada Ayvalıkgücü Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Kimsenin beklemediği bir anda Yavuz Selim, uzak mesafeden seken topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 0-2.
71'inci dakikada Karşıyaka mutlak golden oldu. Sağdan ceza sahasına giren Erhan'ın yerden pasında Ensar bomboş pozisyonda plaseyi vurdu, savunma topu çizgiden çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ayvalık temsilcisi turu geçen taraf oldu: 0-2.