Avustralya GP'de MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları yoğun yağış nedeniyle iptal edildi

Avustralya GP'de MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları yoğun yağış nedeniyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya Grand Prix'si, şiddetli hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edildi. Pilotlar güvenlik aracı arkasında sembolik tur atarak Phillip Island Pisti'ne veda etti; 19. etap Malezya Grand Prix'si 1 Kasım'da koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun açıklamasında, "Şiddetli hava koşulları ve tıbbi helikopterin operasyonlarını engelleyen düşük görüş mesafesi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinin MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan pilotlar, bu kararın ardından güvenlik aracı arkasında sembolik bir tur attı.
Ana düzlükte durarak taraftarları selamlayan sürücüler, gelecek yıl MotoGP takviminden çıkacak Phillip Island Pisti'ne veda etti.
MotoGP'de sezonun 19. etabı Malezya Grand Prix'si, 1 Kasım'da koşulacak.