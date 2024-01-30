Avrupa, Semih Kılıçsoy için sıraya girdi! İşte Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan 4 kulüp
Beşiktaş'ta son dönemde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın radarına girdi. Tottenham, Aston Villa, Borussia Dortmund ve Ajax, genç yıldızı yakından takip etmeye başladı.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa'dan 4 kulübün takibinde. Sezon sonunda genç yıldız için siyah-beyazlıların kapısı çalınabilir.
TOTTENHAM VE BORUSSIA DORTMUND'UN TAKİBİNDE
Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile Aston Villa'nın Semih'e ciddi bir ilgisi bulunuyor. Bunun yanı sıra Almanya'dan Borussia Dortmund ile Hollanda'dan Ajax da genç yıldızı yakından takip ediyor.
10 MAÇTA 6 KEZ SKORA KATKI VERDİ
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasını 10 maçta giydi. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.