Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı performans sergiledi

Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda skeet kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Lonato kentinde 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonda skeet erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Kemal Madencioğlu 121 puanla 8'inci, İbrahim Akgürcü 116 puanla 53'üncü, Cemre Bumin 115 puanla 60'ıncı sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, toplamda 352 puanla müsabakayı takım halinde 10. sırada tamamladı.

Skeet kadınlar kategorisinde ise Sena Can, 108 puanla 30'uncu oldu.

Skeet genç erkekler kategorisinde Ahmet Baran 114 puanla 18'inci, Muhammed Seyhun Kaya 112 puanla 26'ncı ve Erdem Özkural 103 puanla 45'incilik elde etti. Milli sporcular, takım halinde toplam 329 puanla karşılaşmayı 7'nci sırada bitirdi.

Şampiyona yarın skeet karışık takım kategorisindeki müsabakalarla devam edecek.