Atletizmde Fenerbahçe Şampiyon

Atletizmde Turkcell Süper Lig final yarışmalarında Fenerbahçe, kadın ve erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Toplam 40 branşta, 8 kadın ve 8 erkek takımının mücadele ettiği yarışmalara 315 sporcu katıldı.