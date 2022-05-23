Aşka gelen eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı - Haberler

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Aşka gelen eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Spor
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İkinci kez katıldığı Survivor'dan mart ayında elenen eski futbolcu Sercan Yıldırım, aşka geldi. Yıldırım, sosyal medya hesabından eşi Nihan Yıldırım ile dudak dudağa pozunu paylaştı.

Survivor 2020'deki performansıyla adından söz ettiren eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2022 kadrosunda da yer aldı. Finale kalma heyecanıyla yarışmaya katılan Yıldırım, mart ayında elendi. Geçtiğimiz sene aralık ayında Nihan Yönel ile evlenen Yıldırım, aşka gelerek romantik bir paylaşım yaptı.

Instagram'da 312 bin takipçisi bulunan Sercan Yıldırım, eşiyle dudak dudağa pozlarını paylaşarak "Yaşama sanatının tüm başarı ve mutlulukların sırrı üç kelimeden geçer. Hayatla bir olmak. Eckhart Tolle" notunu düştü.

Yıldırım'ın kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına eski Survivor yarışmacıları da sessiz kalamadı. Ardahan Uzkanbaş, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz paylaşıma kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

Aşka gelen eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı

Aşka gelen eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı

Aşka gelen eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı

Aşka gelen eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı

Aşka gelen eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Spor

Sercan Yıldırım, Instagram, Survivor, Magazin, Spor, Haberler

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