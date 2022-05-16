Sen ne yaptın Ibrahimovic! Milan'ın takım otobüsünde facianın eşiğinden dönüldü - Haberler

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Sen ne yaptın Ibrahimovic! Milan'ın takım otobüsünde facianın eşiğinden dönüldü

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Spor
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İtalya Serie A'da şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan Milan'ın efsane oyuncusu Zlatan İbrahimovic, sevincin dozunu fazla kaçırarak otobüsün camını çatlattı. Kırılması halinde büyük bir faciaya neden olacak olayda kimse yaralanmadı.

İtalya Serie A'da Milan forması giyen ikonik golcü Zlatan İbrahimovic, yaptığı hareketle yine spor gündemine oturdu. İbrahimovic, top koşturduğu Milan'ın ligin son haftasına ezeli rakibi İnter'in 2 puan önünde girmesiyle sevincin dozunu biraz fazla kaçırdı.

ATALANTA MAÇI SONRASI BÜYÜK COŞKU

Serie A'da oynanan Atalanta maçını 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Milan'da taraftarlar takım otobüsünü tezahüratlarla San Siro'ya kadar yolcu etti.

Sen ne yaptın Ibrahimovic! Milan'ın takım otobüsünde facianın eşiğinden dönüldü

OTOBÜS CAMINI ÇATLATTI

O esnada büyük coşkuya katılan Zlatan Ibrahimovic, sevinçten otobüs camına iki eliyle vurdu. Kontrolsüz gücün kurbanı olan Zlatan'ın müdahalesi sonrası otobüs camı çatladı.

Sen ne yaptın Ibrahimovic! Milan'ın takım otobüsünde facianın eşiğinden dönüldü

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Spor

Zlatan Ibrahimovi&#263, Milan, Spor, Haberler

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