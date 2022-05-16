Sen ne yaptın Ibrahimovic! Milan'ın takım otobüsünde facianın eşiğinden dönüldü - Haberler

İtalya Serie A'da Milan forması giyen ikonik golcü Zlatan İbrahimovic, yaptığı hareketle yine spor gündemine oturdu. İbrahimovic, top koşturduğu Milan'ın ligin son haftasına ezeli rakibi İnter'in 2 puan önünde girmesiyle sevincin dozunu biraz fazla kaçırdı.

ATALANTA MAÇI SONRASI BÜYÜK COŞKU

Serie A'da oynanan Atalanta maçını 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Milan'da taraftarlar takım otobüsünü tezahüratlarla San Siro'ya kadar yolcu etti.

OTOBÜS CAMINI ÇATLATTI

O esnada büyük coşkuya katılan Zlatan Ibrahimovic, sevinçten otobüs camına iki eliyle vurdu. Kontrolsüz gücün kurbanı olan Zlatan'ın müdahalesi sonrası otobüs camı çatladı.