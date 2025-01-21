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Aryna Sabalenka Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi

Aryna Sabalenka Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi ve üst üste 19. galibiyetini aldı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında Belaruslu Aryna Sabalenka ile 27 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşılaştı.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu Sabalenka, rakibini bir saat 53 dakika süren maçta 6-2, 2-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

Belaruslu raket, üst üste 19. galibiyetini aldığı Avustralya Açık'ta art arda üçüncü kez yarı final bileti elde etti.

Sabalenka, yarı finalde 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ile eşleşti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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