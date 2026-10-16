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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak

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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak
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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 17-25 Ekim'de Rotterdam'da düzenlenecek 2026 Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak. Yılmaz Göktekin'in kafilesinde Göztepe'den Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer yer alırken İbrahim Çolak ile Adem Asil kadroda yok.

ARTİSTİK Cimnastik Erkek Milli Takımı, 17-25 Ekim tarihleri arasında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek 2026 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak. Teknik direktörlüğünü yıllardır İzmirli Yılmaz Göktekin'in yaptığı milli kafilede Göztepe'nin sporcuları Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, yine İzmir'den Şavkar Cimnastik'ten Kerem Şener'in yanı sıra İstanbul'dan kadroya tek isim olan Alperen Ege Avcı yer alıyor. Ülkemize, Dünya Şampiyonası'nda tarihinin ilk altın madalyalarını getiren İbrahim Çolak ve Adem Asil ile yine İzmirli şampiyon sporculardan Altan Doğan, kafilede bulunmayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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