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Arsenal, Everton'ı 2-0 yendi ve 21 puanla Manchester City'ye ortak oldu

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Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, sahasında Everton'ı Konsa ve Gabriel'in golleriyle 2-0 yendi. Puanını 21'e çıkaran Arsenal, Aston Villa'ya 2-1 yenilen lider Manchester City ile zirveye ortak oldu; City averajla lider kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, sahasında ağırladığı Everton'ı stoperleri Ezri Konsa ve Gabriel Magalhaes'in golleriyle 2-0 yendi.

Son şampiyon Arsenal, günün ilk maçında lider Manchester City'nin deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 yenilmesiyle zirveye ortak oldu. City, averajla liderliğini sürdürdü.

Erken baskıyla üst üste 3 korner kazanan Arsenal, 7. dakikada arka direkte Konsa'nın vuruşuyla 1-0 öne geçti. Konsa'nın Arsenal formasıyla ilk golünü attığı bu pozisyon, aynı zamanda Londra ekibinin bu sezon duran toptan bulduğu ilk gol oldu.

İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan ev sahibi ekip, 68. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ben White'ın sağ taraftan ortasında Gabriel Magalhaes, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0

Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 21'e çıkarırken, Everton 10 puanda kaldı.

Fulham, deplasmanda tek golle kazandı

Sezona kötü başlayan Fulham, deplasmanda Coventry City'yi Oscar Bobb'un 80. dakikada attığı golle 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Joshua King'in şutunda top direkten döndü.

Fulham, bu galibiyetle puanını 8 yaptı. Ligin yeni ekibi Coventry City'nin ise 6 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA
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