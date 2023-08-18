Arsenal'de efsaneleşen Theo Walcott, 34 yaşında futbolu bıraktı

34 yaşındaki İngiliz futbolcu Theo Walcott, yeşil sahalara resmen veda etti. Efsanesi olduğu Arsenal ile kariyerinde 397 maça çıkan Walcott, 108 gol atarken, 80 asist yaptı.