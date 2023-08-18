Arsenal'de efsaneleşen Theo Walcott, 34 yaşında futbolu bıraktı
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34 yaşındaki İngiliz futbolcu Theo Walcott, yeşil sahalara resmen veda etti. Efsanesi olduğu Arsenal ile kariyerinde 397 maça çıkan Walcott, 108 gol atarken, 80 asist yaptı.
Son olarak Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Theo Walcott, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
188 KEZ SKORA KATKI VERDİ
Southampton altyapısından yetişen Walcott, 2006 yılında Arsenal'e transfer olmuştu. Londra ekibiyle 397 maçta forma giyen 34 yaşındaki İngiliz futbolcu, 108 gol ve 80 asistlik performans ortaya koydu.
MİLLİ FORMAYLA 47 MAÇA ÇIKTI
Theo Walcott, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 47 maçta giydi. Efsane futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol attı.
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