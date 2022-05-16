'Arkadaşlarım teyit etti' diyen Burak Elmas'tan canlı yayında olay Fatih Terim itirafı

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili ses getiren bir açıklama yaptı.

"FATİH TERİM'İN İBRASIZLIK İÇİN ÇALIŞTIĞINI ARKADAŞLARIM TEYİT ETTİ"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da." dedi.

"GALATASARAY VE FLORYA İKİ AYRI KULÜP OLMUŞTU"

Elmas açıklamasının devamında ise, "Ayrılık sebebi bizim ideallerimizle, uygulama hızıyla, Galatasaray Spor Kulübü ve Florya iki ayrı kulüp olmuştu. Bunu birleştirmek zorundaydık." ifadelerini kullandı.

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