Aras Kargo, Transferde 3 Yeni Oyuncuyla Anlaştı
Sultanlar Ligi takımı Aras Kargo, Galatasaray'dan Ann Kalandadze, Sarıyer Belediyesi'nden İrem Çor ve Vakıfbank altyapısından Nisan Eroğuz ile transfer anlaşması sağladı.
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dış transferde 3 oyuncuyla el sıkışarak kadrosunu güçlendirdi. İzmir temsilcisi; Galatasaray'dan Gürcü 26 yaşındaki smaçör Ann Kalandadze, Sarıyer Belediyesi'nden 28 yaşındaki pasör İrem Çor ve Vakıfbank altyapısından 19 yaşındaki orta oyuncu Nisan Eroğuz ile anlaştığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor