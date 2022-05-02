Antalyasporlu Güray Vural: Nuri Şahin kendisini geliştirmeye adayan birisi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı sol bek oyuncusu Güray Vural, kırmızı-beyazlı kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Vural, futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktör olmayı çok istediğini aktardı. Vural, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in, kendisini geliştirmeye adayan biri olduğunu söyledi.

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına bayram izninin ardından tesislerinde başlayacak. Kırmızı beyazlıların sezon başında Gaziantep FK'dan transfer ettiği ve gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Güray Vural, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusu, ligdeki büyük takımlardan teklif aldığını, sakatlıklardan dolayı transferinin gerçekleşmediğini ve futbolu sevdiği için oynadığını dile getirdi.

Sezon başında takıma dahil edilen sol bek oyuncusu, Fraport TAV Antalyaspor formasını ligde 33, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa Finali'nde 1 kez terletti. Toplamda 3 bin 306 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu ligde 1 kez gol sevinci yaşadı. Güray Vural, ligde 6, kupada da 2 kez olmak üzere toplam 8 kez de gol pası verdi.