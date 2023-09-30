Antalyaspor, İstanbulspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, "İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Top onlarda, oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı oyuncuları uyardık. Traore'yi alıp takımın boyu uzatmak istedik. İki tane aynı gol yedik, üzgünüz. Bana galibiyetle veda etmek istediler. Çok koştular ayaklarına sağlık. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. İstanbulspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

JOAO TRALHAO: İKİNCİ YARI OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ

Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Joao Tralhao, "İyi bir ekibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Konsantre başlamamız gerekiyordu. Oyun kontrolü bizim elimizdeyken tehlikeli geçişleri olan rakipten gol yedik. Oyuncular maç içinde taktik disiplinden kopmadılar. Oyunun ilk yarısının son düdüğüne kadar oyunda kaldılar. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Maçı döndürmek adına iki gole ihtiyacımız vardı. Adil galibiyet olduğunu düşünüyorum. Zor anlarda mücadelesini iyi şekilde ortaya koyan Antalyaspor vardı. Galibiyeti elde ettik. Özgüvenle yaptığımız çalışmaları devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN HAFTA GALATASARAY MAÇI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da konuşan Tralhao, "Galatasaray maçından önce 48 saat galibiyet tadını çıkaracağız. Bütün hafta Galatasaray maçı için çalışacağız. Galatasaray Avrupa'nın güçlü takımlarından biri. Kaliteli oyuncuları var. Biz maçları kaybetmeye çıkmıyoruz. Her maçta en iyi Antalyaspor'u göstermeye çalışıyoruz. 3 puan için çalışıyoruz. Biz oyuncularımızı bütün hafta galibiyet için hazırlayacağız. Galatasaray'a olan saygımızı kaybetmeden oynayacağız" sözlerini sarf etti.