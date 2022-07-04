Antalyaspor'da Güray Vural, Fernando ve Boffin'in sözleşmeleri uzatıldı

Fraport TAV Antalyaspor, futbolcuları Fernando Martins ve Güray Vural ile 1 yıl, kaleci Boffin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fraport TAV Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Ruud Boffin ile 1+1 yıllık anlaşırken, Güray Vural ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'in sözleşmelerini de 1 yıl daha uzattı. Kırmızı-beyazlı ekipte, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yöneticiler Sami Güral, Fesih Tamince ve futbolcular katıldı.

3 OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezonun devre arasında sürpriz bir şekilde Antalyaspor ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında yeşil zemine çıktı. Fernando Martins, ligdeki maçlarda 4 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı. 2017-18 sezonu devre arasında imza attığı Antalyaspor ile başarılı performans sergileyen 35 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin, geçen sezon 38 maçta forma giyerken 3 bin 450 dakika sahada kaldı. Geçen sezonun başında Gaziantep FK'dan transfer edilen 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural, kırmızı beyazlılarla 36 lig, 4 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 41 maçta forma terletti. Vural, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşarken 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere 8 de asiste imza attı.