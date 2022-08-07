Antalya haber! Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Antalya haberi: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 52. dakikada Ghacha'nın sol kanat ceza alanı dışından sert şutu üstten auta gitti. 55. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Wright'ın şutunu kaleci çıkardı. 63. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi. 82. dakikada defansın kısa pasında araya girerek topu alan Fredy'in şutu üstten farklı auta gitti. 84. dakikada Wright'ın sol kale çizgisinden aşırtma vuruşu üst kale direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 90. dakikada Midsjo'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gomis, yerden gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1 Stat: Corendon Airlenes Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Emre Eyisoy xx, Çağlar Uyarcan xx FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x (Veysel Sarı dk. 90 ?), Kudriashov x, Ömer Toprak x, Güray Vural x, Fernando x, Soner Aydoğdu x (Hakan Özmert dk. 73 x), Ndao x (Gökdeniz Bayrakdar dk. 73 x), Luiz Adriano x (Fredy dk. 73 x), Ghacha x (Larsson dk. 63 x), Wright xx Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş Teknik Direktör: Alfons Groenendıjk Galatasaray: Muslera xxx, Sacha Boey xx, Nelsson xxx, Abdülkerim Bardakçı xx, Van Aanholt xx, Oliveria xx (Taylan Antalyalı dk. 78 x), Berkan Kutlu x (Midtsjo dk. 62 xx), Yunus Akgün xx (Gomis dk. 89 xx), Emre Akbaba x (Emre Kılınç dk. 78 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic xx Yedekler: Okan Kocuk, Luyındama, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Hamza Yiğit Akman, Kazımcan Karataş Teknik Direktör: Okan Buruk Gol: Gomis (dk. 90) (Galatasaray) Sarı kartlar: Nelsson, Berkan Kutlu, Muslera, Gomis (Galatasaray), Ömer Toprak, Kudriashov (FT Antalyaspor) (İsa Akar-Suat Metin-Ahmet Serdar Eser/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Güray Vural Antalyaspor Galatasaray Spor Güncel Haberler

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