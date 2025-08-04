Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha

Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
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UEFA Avrupa Ligi'nden erken elenen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Leicester City'den Wilfred Ndidi transferini bitirme aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, Ndidi için 9.5 milyon euroluk teklif sundu ve bu teklif İngiliz kulübü tarafından kabul edildi. Beşiktaş, 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha Ndidi ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden Beşiktaş, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Leicester City'den Wilfred Ndidi transferini bitirme aşamasına geldi.

ANLAŞMA TAMAM

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un duyurduğu üzere, Beşiktaş, Leicester City'e 9.5 milyon euroluk teklif sunmuş ve bu teklif İngiliz kulübü tarafından kabul edilmişti. Gelişmeleri yakından takip eden siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Ndidi ile yürüttüğü görüşmelerde de sona geldi.

Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha

3+1 YILLIK YILLIK ANLAŞMA, İSTANBUL'A GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı son bilgilere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kulüpler arası anlaşmanın da tamamlandığı belirtildi. Ndidi, sağlık kontrolleri ve resmi imza için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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