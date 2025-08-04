Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha

UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden Beşiktaş, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Leicester City'den Wilfred Ndidi transferini bitirme aşamasına geldi.

ANLAŞMA TAMAM

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un duyurduğu üzere, Beşiktaş, Leicester City'e 9.5 milyon euroluk teklif sunmuş ve bu teklif İngiliz kulübü tarafından kabul edilmişti. Gelişmeleri yakından takip eden siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Ndidi ile yürüttüğü görüşmelerde de sona geldi.

3+1 YILLIK YILLIK ANLAŞMA, İSTANBUL'A GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı son bilgilere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kulüpler arası anlaşmanın da tamamlandığı belirtildi. Ndidi, sağlık kontrolleri ve resmi imza için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek