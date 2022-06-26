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Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tenis çeyrek finalleri Şırnak'ta başladı

AA - Ekrem Payan - Spor
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Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tenis çeyrek finalleri Şırnak'ta başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tenis branşı çeyrek final müsabakaları, Şırnak'ın ev sahipliğinde başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tenis branşı çeyrek final müsabakaları, Şırnak'ın ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliğinin desteğiyle Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen tenis müsabakalarına, 15 ilden toplam 148 sporcu katıldı.

Vali Osman Bilgin, üniversite kampüsü tenis kortunda yapılan açılış töreninde, kentin son yıllarda başta sportif faaliyetler olmak üzere, kültür ve eğitim alanındaki başarılı çalışmalarla anıldığını söyledi.

Geçmişte terörle anılan bölgede son yıllarda yapılan atılımlarla güzel bir dönüşümün yaşandığını belirten Bilgin, "Artık Şırnak; uluslararası tenis turnuvaları, uluslararası rafting şampiyonları, festivallerle anılıyor. Şırnak artık, sporuyla, kültürüyle, ekonomisiyle, tarımıyla, sanatıyla gündemde olacak." dedi.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, "İnşallah en kısa zamanda tenis temalı bir spor okulu burada yapılarak ilimizde uluslararası arenada başarılı tenisçilerin yetişmesine vesile olacak. Büyük işler, küçük adımlarla başlıyor. Hem geçen yıl hem de bu yıl yapılan ulusal ve uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, gelecek senelerde gerçekleştirilecek büyük organizasyonların ilk adımıdır. Birlikte başaracağız, el ele vererek başarıyı getireceğiz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kentin son zamanlarda spor faaliyetlerinin merkezi haline geldiğini aktararak, her türlü spor etkinliğini destekleyeceklerini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise 14 ilden sporcuyu kentte ağırlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

28 Haziran'a kadar sürecek müsabakalarda Van, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Batman, Iğdır, Siirt, Malatya, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Mardin, Bitlis, Elazığ ve Şırnak'tan sporcular mücadele edecek.

Müsabakalarda başarılı olan sporcular, yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

AA / Ekrem Payan - Spor

gençlik Şırnak Tenis Spor Haberler

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