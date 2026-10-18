Anadolu Efes, PJ Dozier'in sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağını açıkladı

Anadolu Efes, PJ Dozier'in sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Zalgiris maçında belinden sakatlanan PJ Dozier'in tetkikler sonrası sahalardan 2-3 hafta uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Kulüp, tedavisine başlanan oyuncu için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Zalgiris maçında sakatlanan PJ Dozier'in sakatlığının yaklaşık 3 hafta süreceğini açıkladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Zalgiris maçında belinden sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan PJ Dozier'ın, yapılan tetkikler ışığında sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenmektedir. Geçmiş olsun PJ!" denildi.
Kaynak: AA