Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Anadolu Efes, PJ Dozier'in sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Zalgiris maçında belinden sakatlanan PJ Dozier'in tetkikler sonrası sahalardan 2-3 hafta uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Kulüp, tedavisine başlanan oyuncu için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Zalgiris maçında sakatlanan PJ Dozier'in sakatlığının yaklaşık 3 hafta süreceğini açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Zalgiris maçında belinden sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan PJ Dozier'ın, yapılan tetkikler ışığında sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenmektedir. Geçmiş olsun PJ!" denildi.

Kaynak: AA
A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday

Montella'nın yerine 2 bomba aday!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlyas Yalçıntaş hakkında 'uyuşturucu' iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi

İlyas Yalçıntaş hakkında iddianame! 10 yıldan fazla hapsi isteniyor
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden F.A. öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Binlerce kişinin katıldığı konserde fenalaşan 3 kişiden biri öldü
Sosyal medyadan ev ve araba ilanına ceza yağdı! Meta'ya 20 milyon, TikTok'a 4 milyon lira

Instagram'daki ev ve araba ilanına ceza yağdı! Meta da kaçamadı
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi

İdam edildiler! Suçlama İslam dünyasını ayağa kaldıracak cinsten
Litvanya’da İHA alarmı! NATO uçakları havalandı, halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

NATO ülkesinde İHA alarmı! Cumhurbaşkanından korkutan açıklama
Ankara’da belediye otobüsünün lastiği yola fırladı! O anlar kamerada

Trafikte akılalmaz olay! Otobüs seyir halindeyken yaşandı
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

Nihat Kahveci'den Süper Lig devine kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin