Üye Girişi
Haberler

Amerikalı tenisçi Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta kendisini yuhalayan taraftarlara küfür etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Grand Slam şampiyonu Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta yağışlı koşullarda oynatılmasına öfkelendi. Maç sırasında zeminin çok ıslak olduğunu belirtip hakeme şikâyetçi olan Kenin, oyunun devam etmesi kararına tepki gösterdi ve seyirciler tarafından yuhalandı. Rakibine karşı öfkesini dile getiren Kenin, maçın yağmur nedeniyle durdurulmasının ardından toparlandı ve galip geldi. İtalyan Açık, oyunculara yönelik yuhalamalarla biliniyor.

Eski Grand Slam şampiyonu Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta yağışlı koşullarda oynamaya zorlandığı için yetkililere ve onu yuhalayan seyircilere öfkelendi.

Rusya doğumlu Amerikalı Kenin, 2020'de Melbourne'de ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Çarşamba günü Lucia Bronzetti'yi 6-3, 6-2 yendi ancak maç sırasında sert tepkilerde bulundu.

İlk sette bir kırılma noktasını kaçırdıktan sonra Kenin, yağmurlu koşullar altında yüzeyin oynamak için çok ıslak olduğunu belirterek hakeme şikayette bulundu. Hakem, "Kort oynanamayacak durumda değil," dedi ve süpervizör Kenin'e oyunun devam edeceğini, koşullar tehlikeli hale gelirse duracaklarını söyledi.

Kenin, bu karara sinirlenerek havlusunu tenis çantasına fırlattı ve "S...tirin aptal insanlar," diye bağırdı. Kortta geri döndüğünde seyirciler tarafından yuhalandı.

Rakibi fileye bir şut attıktan sonra Kenin, seyircilere dönerek "S...tirin!" diye bağırdı. Bu sırada seyirciler ev sahibi oyuncu Bronzetti'yi destekliyordu.

Bir süre sonra yağmur nedeniyle oyun durduruldu ve Kenin'in şikayetlerinde haklı olduğu ortaya çıktı. Kenin, öfke patlamasından sonra toparlanarak düz setlerde galip geldi ve ikinci turda Tunuslu Ons Jabeur ile karşılaşacak.

İtalyan Açık, oyunculara yönelik yuhalamalarla ünlüdür. Geçen yıl Andy Murray, Fabio Fognini ile yaptığı maç sırasında hakemle tartıştığı için seyirciler tarafından yuhalanmıştı. Murray, sosyal medyada, "İtalyanlarla dolu stadyum beni yuhalıyor ve ıslıklıyor çünkü Mo bir işareti doğru okuyamıyor," diye yazmıştı.

Amerikalı tenisçi Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta kendisini yuhalayan taraftarlara küfür etti

Amerikalı tenisçi Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta kendisini yuhalayan taraftarlara küfür etti

Amerikalı tenisçi Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta kendisini yuhalayan taraftarlara küfür etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Tenis Spor Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

 Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

 Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title