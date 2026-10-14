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Altay, ilk 6 haftada 9 puanla geçen sezonki performansını geride bıraktı

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Altay, ilk 6 haftada 9 puanla geçen sezonki performansını geride bıraktı
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, bu sezon ilk 6 haftada 9 puan toplayarak geçen sezon aynı periyottaki 2 puanlık performansını geride bıraktı. Siyah-beyazlılar, cumartesi günü taraftarı önünde Eskişehirspor'u yenerek ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, bu sezon ilk 6 haftada topladığı 9 puanla geçen sezonki performansını geride bıraktı. Siyah-beyazlılar; 2025-26 sezonundaki ilk 6 maçında galibiyet yüzü göremezken, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 2 puan toplayabildi. İzmir temsilcisi bu periyotta Uşakspor'a 2-0 (D), Denizli İdmanyurdu'na 2-1 (D), Eskişehirspor'a 3-2, Söke 1970'e 4-1 yenilirken, Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0, Bornova 1877 ile 1-1 (D) berabere kaldı.

Altay bu sezon ise ilk 6 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik elde edip, 1 kez sahadan eli boş ayrıldı. Bucaspor 1928'i 2-1 (D), Uşakspor'u 1-0 (D) dize getiren siyah-beyazlı takım, Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka (D) 1-1, Alanya 1221 ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi sadece evinde lider Gemlik Sümerbey'e 2-1 boyun eğdi. Geçen sezona göre 7 puan fazla toplayan Altay, cumartesi günü taraftarı önünde Eskişehirspor'u yenerek ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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