Altay'da yeni yönetim kalıcı olacak - Haberler

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay'da 28 Nisan ve 20 Mayıs'ta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda aday çıkmadığı için son anda oluşturulan sürpriz listeyle seçilerek göreve başlayan yeni yönetim kulüpte kalıcı olmayı hedefliyor. Kongrede, "Şimdilik bu görevi almış bulunuyoruz" ifadesini kullanan Başkan Ayhan Dündar, şu an için yeniden kongre kararı almayı düşünmediklerini söyledi. "Laf olsun diye göreve talip olmadık" mesajı veren Başkan Dündar, "Ancak bizim bildiğimiz, Altaylıların yer aldığı güçlü bir oluşum gündeme gelirse kongre kararı alırız. Aksi durumda kulübü sahipsiz bırakmayız" diye konuştu.

DÜNDAR: "MENAJERLİĞİM ASKIDA"

Kongrede, "Cebimizde olanı son kuruşuna kadar vermek için tarihi bir sorumluluk alıyoruz" ifadelerini kullanan Altay Başkanı Dündar, farklı sektörlerde işler yaptığını açıkladı. Ayhan Dündar, hayvan hastanesi ve poliklinikleri, asansör kabinleri, tarım ve arıcılık gibi farklı alanlarda işler yaptığını dile getirdi. Süper Lig'den tarihinin en ağır borç yükü ve transfer yasağıyla düşen, kadrosu dağılmaya başlayan Altay'da 6 yıl başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından başkan adayı bulanamamıştı.