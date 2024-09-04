Altay'da Mehmet Gündüz'ün sakatlığı endişe yarattı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sezonun ilk haftasında sol kanat oyuncusu Mehmet Gündüz'ün sakatlanması keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı takımın evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldığı müsabakanın 70'inci dakikasında ayak bileğinden sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk eden genç futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Sağlık ekibinin sakatlanan bölgedeki ödemin inmesini beklediği ifade edildi. Sezon öncesi yaşadığı sakatlığı nükseden Mehmet'in tedavisine başlanırken, ayak bilek bağında yırtık ya da kopma olmasından korkan kurmaylar endişeli bekleyişe geçti. Geçen sezondan bu yana ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan 21 yaşındaki oyuncunun bu haftaki Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında görev yapması beklenmiyor.