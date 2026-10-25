Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Rockets, Hawks'ı 121-114 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-114 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. State Farm Arena'da Hawks'a konuk olan Rockets, 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalma ile oynayan Alperen Şengün'ün katkısıyla kazanarak 3'te 3 yaptı.

Rockets'ta Kevin Durant 22, Reed Sheppard ve Tari Eason 19'ar sayı attı.

Hawks'ta ise Jalen Johnson 26 sayı, 16 asist, Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker 18'er sayı üretti.

76ers'tan 3'te 3

Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 127-116 mağlup ederek sezona 3'te 3 ile başladı.

Joel Embiid'in 28 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" performans sergilediği 76ers'ta Jaylen Brown 27 ve Tyrese Maxey, 26 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona, yaklaşık 10 dakika süre aldığı karşılaşmayı 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Bucks'ta ise Jaime Jaquez Jr 21 ve Kel'el Ware, 19 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA