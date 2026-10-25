Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Rockets, Hawks'ı 121-114 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle double-double yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-114 yenerek 3'te 3 yaptı. Rockets'ta Kevin Durant 22 sayı atarken Hawks'ta Jalen Johnson 26 sayı ve 16 asistle oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-114 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. State Farm Arena'da Hawks'a konuk olan Rockets, 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalma ile oynayan Alperen Şengün'ün katkısıyla kazanarak 3'te 3 yaptı.

Rockets'ta Kevin Durant 22, Reed Sheppard ve Tari Eason 19'ar sayı attı.

Hawks'ta ise Jalen Johnson 26 sayı, 16 asist, Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker 18'er sayı üretti.

76ers'tan 3'te 3

Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 127-116 mağlup ederek sezona 3'te 3 ile başladı.

Joel Embiid'in 28 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" performans sergilediği 76ers'ta Jaylen Brown 27 ve Tyrese Maxey, 26 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona, yaklaşık 10 dakika süre aldığı karşılaşmayı 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Bucks'ta ise Jaime Jaquez Jr 21 ve Kel'el Ware, 19 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Fransa'daki gençlik isyanı İspanya'ya sıçradı! Barselona'da 100 gözaltı, 14 mağaza yağmalandı

Barselona yangın yerine döndü! 100 gözaltının 25'i reşit değil
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün, bu bir elveda değil

Genç şarkıcıdan annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek

Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
İpek Karapınar anne oldu! Oğluna Aslan Kuzey adını verdi

İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor

102 yıldır şifa dağıtıyordu! Alınan karar bir ilimizi ayağa kaldırdı
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi

Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi