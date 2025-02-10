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Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı

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NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde Fenerbahçe'nin teklifini reddetmesiyle ilgili konuşan Alperen, "Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmek kolay değildi. Beşiktaş da bize büyük bir fırsat verdi ve NBA yolu açıldı" dedi.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda yaptı. 22 yaşındaki pivot, çok konuşulacak bir Fenerbahçe itirafında da bulundu.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Trt Spor'a konuşan Alperen, Fenerbahçe'nin teklifini reddedip Beşiktaş'ı seçmesinin kariyeri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Genç basketbolcu, "Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmek kolay değildi. Ya şimdi kazanacağım ya da birkaç yıl içerisinde çok kazanacağım tercihleri vardı. Beklemeyi tercih ettim, bir şeye ihtiyacım yoktu çok şükür. Basketbol oynamaya ihtiyacım vardı. Beşiktaş da bize büyük bir fırsat verdi ve NBA yolu açıldı. 18-19 yaşına kadar büyük paralar kazanmadım" dedi.

"PARA BENİM İÇİN ÖNCELİK DEĞİL"

Başarıya olan açlığını ve motivasyon kaynağı hakkında konuşan Alperen Şengün, "Markalar başka oyunculara ayakkabı gönderirdi, bu beni daha aç biri yaptı ve aç ruhum beni buralara getirdi. Para benim için öncelik değil. Para için değil, eğlendiğim için oynuyorum. Güzel bir kontrat aldım ama günün sonunda eğlendiğim için yapıyorum bu sporu" ifadelerini kullandı.

ALL-STAR'DA BOY GÖSTERECEK

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 16 Şubat'ta oynanacak 2025 NBA All-Star maçında sahaya çıkacak. Houston Rockets forması giyen Şengün, 2007'de All Star maçına seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu oldu. Alperen, NBA TV'ye yaptığı açıklamada kendisi ve Türkiye adına mutluluk duyduğunu belirtti. Mehmet Okur da sosyal medya hesabından 22 yaşındaki genç basketbolcuyu tebrik etti ve "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da birer tebrik mesajı yayımladı.

NBA ALL-STAR NEDİR?

NBA'de doğu ve batı konferansından en iyi oyuncular arasından seçilerek oluşturulan doğu ve batı karmaları her yıl "All-Star" adıyla eğlence amaçlı maçta oynuyor. İki takımda da 12'şer basketbolcu yer alıyor. Alperen Şengün, 2025 All-Star müsabakasında yedeklerde olacak. 2025 NBA All-Star organizasyonu, San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2021 yılında beri NBA'de oynayan bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla oynadı ve takımını sırtlayan isimlerden birisi oldu.

Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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