Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti
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Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip çıktı. İngiliz ekiplerinin ardından bu kez Alman ekibi Leipzig'in milli futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray, Yılmaz'ın olası bir satışından 30 milyon euro üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Yılmaz'ın ayrılma ihtimaline karşı kenar forvet arayışlarına hız verdi.

Süper Lig devi Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz'la İngiliz ekipleri yakından ilgileniyor. Ortaya atılan son iddiaya göre, milli futbolcunun Almanya'dan da talibi var.

ALMANLAR PEŞİNDE

Ara transfer döneminde West Ham United, geçen sezonun başında ise Nottingham Forest'ın ilgi gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha çıktı.

ASLAN 30 MİLYON EURO KAZANÇ SAĞLAYABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in satmayı düşünmediklerini ifade ettiği Barış Alper Yılmaz'a teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak milli futbolcuya Leipzig'in talip olduğu iddia edildi. Alman ekibinin Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın olası satışından 30 milyon euronun üzerinde bir geliri kasasına koymak istiyor.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnsar Tayfur:

1.5 milyon Doiçe Marka.

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Haber Yorumlarımithat yılmaz:

??????

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Valla sarsuk oynayan bir oyuncu. Fizik ve depar dışında yaratıcılığı yok. Yunus Akgün gibi yaratıcı değil. Müşterisi varken satın.

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