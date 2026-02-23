Okul Sporları 'Yüzme Müsabakaları' sona erdi

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Minikler A-B ve Küçükler Yüzme Müsabakaları, Dr. M. Muharrem Kasapoğlu Yüzme Havuzu'nda büyük bir coşku ve heyecan içinde tamamlanırken, 3 gün süren müsabakalara, Afyonkarahisar il genelinden toplamda 260 sporcu katıldı.

Sporcular, dereceye girebilmek için ter dökerken, organizasyonun her aşamasında oldukça yoğun bir ilgi ve coşku gözlemlendi. Müsabakaların açılış seremonisi, genç sporcuların büyük bir heyecanla katıldığı renkli bir etkinlik olarak gerçekleşti. Genç yaşta yüzme sporuna adım atan çocukların, yalnızca fiziksel gelişimlerini değil, aynı zamanda sosyal becerilerini de kazandıkları ifade edildi. Dereceye giren sporculara, ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Müsabakalara katılımın yüksek olması, okul sporları faaliyetlerinin Afyonkarahisar'da ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yüzme sporunun yaygınlaştırılması ve bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiği vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

