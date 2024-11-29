Adana Demirspor'da Teknik Direktör Mustafa Dalcı Dönemi Başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere Mustafa Dalcı'yı teknik direktör olarak atadı. Kulüp, Dalcı ile yapılan anlaşmayı duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.