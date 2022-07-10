Acun Ilıcalı istedi, Antalyaspor izin verdi! Doğukan Sinik, Hull City ile imzalıyor - Haberler

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Acun Ilıcalı istedi, Antalyaspor izin verdi! Doğukan Sinik, Hull City ile imzalıyor

Haberler.com - Spor
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Acun Ilıcalı istedi, Antalyaspor izin verdi! Doğukan Sinik, Hull City ile imzalıyor

Antalyaspor, Doğukan Sinik'e Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile transfer görüşmeleri yapması için izin verildiğini açıkladı. Geçen gün Ilıcalı da milli golcü ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

Antalyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Doğukan Sinik, Hull City'e transfer olmaya çok yakın.

ANTALYASPOR'DAN İZİN ÇIKTI

Transfere ilişkin Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"ONUN HAYRANIYIM"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doğukan Sinik transferinin çok yakında biteceğini düşünüyorum. Hayallerini anlattı bana, bizim de hayallerimiz aynı. Antalyaspor yönetimine de burada teşekkür ediyorum. Transferde ciddi aşamaya geldik. Onun hayranıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Spor

Doğukan Sinik Antalyaspor Spor Haberler

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