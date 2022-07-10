Acun Ilıcalı istedi, Antalyaspor izin verdi! Doğukan Sinik, Hull City ile imzalıyor

Antalyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Doğukan Sinik, Hull City'e transfer olmaya çok yakın.

ANTALYASPOR'DAN İZİN ÇIKTI

Transfere ilişkin Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"ONUN HAYRANIYIM"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doğukan Sinik transferinin çok yakında biteceğini düşünüyorum. Hayallerini anlattı bana, bizim de hayallerimiz aynı. Antalyaspor yönetimine de burada teşekkür ediyorum. Transferde ciddi aşamaya geldik. Onun hayranıyım." ifadelerini kullanmıştı.

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