Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Başladı
Kırklareli'nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Ukrayna ve Malta milli takımları arasındaki maçla başladı. Ukrayna, Malta'yı 9-1 mağlup etti. Turnuvaya Türkiye, Bulgaristan, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg katılacak.
Kırklareli'nde Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 başladı.
Kırklareli'nde bulunan Hokey Tesisleri'nde bu gün Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 başladı. Turnuvanın ilk mücadelesi Ukrayna ile Malta milli takımları arasında gerçekleşti. Kıyasıya gerçekleşen mücadelede Ukrayna milli takımı, Malta milli takımını 9-1'lik skorla mağlup etti.
Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg mücadele edecek. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor