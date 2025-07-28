Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Başladı

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Başladı
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Kırklareli'nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Ukrayna ve Malta milli takımları arasındaki maçla başladı. Ukrayna, Malta'yı 9-1 mağlup etti. Turnuvaya Türkiye, Bulgaristan, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg katılacak.

Kırklareli'nde Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 başladı.

Kırklareli'nde bulunan Hokey Tesisleri'nde bu gün Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 başladı. Turnuvanın ilk mücadelesi Ukrayna ile Malta milli takımları arasında gerçekleşti. Kıyasıya gerçekleşen mücadelede Ukrayna milli takımı, Malta milli takımını 9-1'lik skorla mağlup etti.

Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg mücadele edecek. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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